InConstance Théâtre d’Arles Arles
InConstance Théâtre d’Arles Arles jeudi 26 mars 2026.
InConstance
Jeudi 26 mars 2026 de 20h à 21h30. Théâtre d’Arles 34 Boulevard Georges Clémenceau Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : 14 – 14 – 14 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-03-26 20:00:00
fin : 2026-03-26 21:30:00
Date(s) :
2026-03-26
Constance revient avec un sixième spectacle drôle et bouleversant. Elle y incarne avec finesse des personnages d’une humanité folle !
J’ai longtemps cru que j’étais invincible.
Jusqu’à ce que je me prenne les pieds dans mes émotions et dans ma vie.
Et quand tout a éclaté autour, et à l’intérieur de moi, j’ai dû réapprendre à vivre.
Bien heureusement, ma fidèle plume et mon petit esprit facétieux ne m’ont jamais abandonnée.
Constance .
Théâtre d’Arles 34 Boulevard Georges Clémenceau Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 52 51 51 info@theatre-arles.com
English :
Constance is back with her sixth funny and moving show. In it, she finely embodies characters of madcap humanity!
German :
Constance kehrt mit ihrem sechsten Stück zurück, das witzig und erschütternd ist. Darin verkörpert sie mit Raffinesse Figuren von wahnsinniger Menschlichkeit!
Italiano :
Constance torna con il suo sesto spettacolo, divertente e commovente. Ritrae personaggi di folle umanità con finezza!
Espanol :
Constance vuelve con su sexto espectáculo, divertido y conmovedor. Retrata con delicadeza a personajes de loca humanidad.
L’événement InConstance Arles a été mis à jour le 2025-06-23 par Office de Tourisme d’Arles