InConstance Théâtre d’Arles Arles

InConstance

Jeudi 26 mars 2026 de 20h à 21h30. Théâtre d’Arles 34 Boulevard Georges Clémenceau Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-03-26 20:00:00

fin : 2026-03-26 21:30:00

Date(s) :

2026-03-26

Constance revient avec un sixième spectacle drôle et bouleversant. Elle y incarne avec finesse des personnages d’une humanité folle !

J’ai longtemps cru que j’étais invincible.

Jusqu’à ce que je me prenne les pieds dans mes émotions et dans ma vie.

Et quand tout a éclaté autour, et à l’intérieur de moi, j’ai dû réapprendre à vivre.

Bien heureusement, ma fidèle plume et mon petit esprit facétieux ne m’ont jamais abandonnée.



Constance .

Théâtre d’Arles 34 Boulevard Georges Clémenceau Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 52 51 51 info@theatre-arles.com

English :

Constance is back with her sixth funny and moving show. In it, she finely embodies characters of madcap humanity!

German :

Constance kehrt mit ihrem sechsten Stück zurück, das witzig und erschütternd ist. Darin verkörpert sie mit Raffinesse Figuren von wahnsinniger Menschlichkeit!

Italiano :

Constance torna con il suo sesto spettacolo, divertente e commovente. Ritrae personaggi di folle umanità con finezza!

Espanol :

Constance vuelve con su sexto espectáculo, divertido y conmovedor. Retrata con delicadeza a personajes de loca humanidad.

L’événement InConstance Arles a été mis à jour le 2025-06-23 par Office de Tourisme d’Arles