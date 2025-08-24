Inconstance – Constance Centre culturel Pôle Sud Chartres-de-Bretagne

Inconstance – Constance Centre culturel Pôle Sud Chartres-de-Bretagne Samedi 13 décembre, 20h30 Tarifs : de 22€ à 5€

Humour

L’humoriste Constance, chroniqueuse sur RTL et France inter revient avec un sixième spectacle dans lequel, elle se livre sur son histoire personnelle. Entre humour acide et confession sincère, elle parle sans filtre de sa santé mentale, de burn-out, de bipolarité… en incarnant avec finesse une série de personnages d’une humanité folle.

Centre culturel Pôle Sud 1 rue de la Conterie, 35131, Chartres-de-Bretagne Chartres-de-Bretagne 35131 Ille-et-Vilaine