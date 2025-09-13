Inconstance Espace Beausoleil Pont-Péan

Inconstance Espace Beausoleil Pont-Péan Samedi 13 décembre, 20h30 Ille-et-Vilaine

22€/17€/16€/12€

Dans ce spectacle drôle et bouleversant, Constance incarne avec finesse des personnages d’une humanité folle !

« J’ai longtemps cru que j’étais invincible. Jusqu’à ce que je me prenne les pieds dans mes émotions et dans ma vie. Et quand tout a éclaté autour, et à l’intérieur de moi, j’ai dû réapprendre à vivre. Bien heureusement, ma fidèle plume et mon petit esprit facétieux ne m’ont jamais abandonnée. » Constance

https://espacebeausoleil.fr/ https://www.vostickets.net/billet/FR/representation-ESPACE_BEAUSOLEIL-28376-0.wb?REFID=wvUIAAAAAABMAA

Espace Beausoleil allée de la mine 35131 Pont-Péan Tellé Pont-Péan 35131 Ille-et-Vilaine

espacebeausoleil@pontpean.bzh 0299057563