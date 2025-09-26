InConstance Espace Simone Signoret Cenon

25€/22€/5€ carte jeune

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-26T20:30:00 – 2025-09-26T22:00:00

« J’ai longtemps cru que j’étais invincible.

Jusqu’à ce que je me prenne les pieds dans mes émotions et dans ma vie.

Et quand tout a éclaté autour, et à l’intérieur de moi, j’ai dû réapprendre à vivre.

Bien heureusement, ma fidèle plume et mon petit esprit facétieux ne m’ont jamais abandonné. »

| Texte : Constance et Pascal Duclermortier | Mise en scène : Eric Chantelauze | Lumières : Gaël Cimma | Scénographie : Seymour Laval | Costumes : Julia Allègre | Musique : Romain Trouillet

Espace Simone Signoret 1 avenue Carnot 33150 Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Constance revient avec un sixième spectacle drôle et bouleversant. Elle y incarne avec finesse des personnages d’une humanité folle !

Léa Rouaud