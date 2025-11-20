InConstance Gacé

323 Avenue de Tahiti Gacé Orne

Dans ce spectacle drôle et bouleversant, Constance incarne avec finesse des personnages d’une humanité folle !

J’ai longtemps cru que j’étais invincible. Jusqu’à ce que je me prenne les pieds dans mes émotions et dans ma vie.

Et quand tout a éclaté autour, et à l’intérieur de moi, j’ai dû réapprendre à vivre. Bien heureusement, ma fidèle plume et mon petit esprit facétieux ne m’ont jamais abandonnée. Constance .

