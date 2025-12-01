Inconstance- Le Cargo Le Cargo Segré-en-Anjou Bleu

Le Cargo 3, esplanade Antoine Glémain Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Début : 2025-12-12 20:30:00

fin : 2025-12-12 21:45:00

2025-12-12

One woman show leendredi 12 décembre 2025 à 20h30 au Cargo de Segré.

J’ai longtemps cru que j’étais invincible.

Jusqu’à ce que je me prenne les pieds dans mes émotions et dans ma vie.

Et quand tout a éclaté autour, et à l’intérieur de moi, j’ai dû réapprendre à vivre.

Bien heureusement, ma fidèle plume et mon petit esprit facétieux ne m’ont jamais abandonnée. Constance

Entre humour acide et confession sincère, Constance parle sans filtre de son burn-out, de sa bipolarité, et du chemin qu’elle a parcouru pour se reconstruire. Elle n’a jamais eu peur des sujets difficiles. Avec son sixième spectacle, Inconstance, elle ose mettre en scène sa propre histoire, entre humour noir et moments de grande sensibilité, incarnant avec finesse des personnages d’une humanité folle et des thèmes universels les épreuves de la vie, les failles, la sensibilité et la reconstruction. .

Le Cargo 3, esplanade Antoine Glémain Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 31 89 culture@segreenanjoubleu.fr

