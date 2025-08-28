Inconstance Rue de Boisgelin Pleubian
Inconstance vendredi 20 mars 2026.
Inconstance
Rue de Boisgelin Centre Culturel Le Sillon Pleubian Côtes-d'Armor
Début : 2026-03-20 20:30:00
fin : 2026-03-20
2026-03-20
Et c’est pour qui ?
Pour celles et ceux qui aiment l’humour sans filtre, les personnages hauts en couleur et les spectacles qui osent mêler rire et émotions. Un seule-en-scène aussi incisif que touchant, idéal pour les amateurs d’humour noir et de second degré. Dès 14 ans
Constance revient avec un sixième spectacle, drôle et bouleversant. Elle y incarne avec finesse des personnages d’une humanité folle !
J’ai longtemps cru que j’étais invincible. Jusqu’à ce que je me prenne les pieds dans mes émotions et dans ma vie. Et quand tout a éclaté autour, et à l’intérieur de moi, j’ai dû réapprendre à vivre. Bien heureusement, ma fidèle plume et mon petit esprit facétieux ne m’ont jamais abandonnée.
Le mot du Directeur
Extrêmement drôle mais également touchant, Constance nous dévoile l’épreuve qu’elle a traversé jouant de son espièglerie et de sa justesse d’écriture habituelles pour un spectacle qui donne envie de mordre la vie à pleines dents. On y retrouve son petit esprit facétieux et une galerie de personnages à mourir de rire. .
Rue de Boisgelin Centre Culturel Le Sillon Pleubian 22610 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 92 19 42
