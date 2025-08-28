Inconstance Rue de Boisgelin Pleubian

Inconstance Rue de Boisgelin Pleubian vendredi 20 mars 2026.

Inconstance

Rue de Boisgelin Centre Culturel Le Sillon Pleubian Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 20:30:00

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

Et c’est pour qui ?

Pour celles et ceux qui aiment l’humour sans filtre, les personnages hauts en couleur et les spectacles qui osent mêler rire et émotions. Un seule-en-scène aussi incisif que touchant, idéal pour les amateurs d’humour noir et de second degré. Dès 14 ans

Constance revient avec un sixième spectacle, drôle et bouleversant. Elle y incarne avec finesse des personnages d’une humanité folle !

J’ai longtemps cru que j’étais invincible. Jusqu’à ce que je me prenne les pieds dans mes émotions et dans ma vie. Et quand tout a éclaté autour, et à l’intérieur de moi, j’ai dû réapprendre à vivre. Bien heureusement, ma fidèle plume et mon petit esprit facétieux ne m’ont jamais abandonnée.

Le mot du Directeur

Extrêmement drôle mais également touchant, Constance nous dévoile l’épreuve qu’elle a traversé jouant de son espièglerie et de sa justesse d’écriture habituelles pour un spectacle qui donne envie de mordre la vie à pleines dents. On y retrouve son petit esprit facétieux et une galerie de personnages à mourir de rire. .

Rue de Boisgelin Centre Culturel Le Sillon Pleubian 22610 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 92 19 42

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Inconstance Pleubian a été mis à jour le 2025-08-28 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose