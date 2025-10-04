Incroyable talent à la médiathèque Médiathèque municipale Landévant

Incroyable talent à la médiathèque Samedi 4 octobre, 10h30, 14h00 Médiathèque municipale Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T12:30:00

Fin : 2025-10-04T14:00:00 – 2025-10-04T18:00:00

Près de chez vous, une journée de folie sera célébrée à la médiathèque de Landévant le samedi 4 octobre. L’occasion de se retrouver, partager une journée animée, festive et conviviale.

Au programme,

Une mini-scène ouverte pour partager vos passions devant un public (musique, chant, conte, théâtre, magie, stand up…)

Artistes en herbe, la scène vous appartient !

L’équipe vous réserve bien d’autres surprises …

Médiathèque municipale 15 rue Nation 56690 Landévant Landévant 56690 Morbihan Bretagne 0297569315 https://www.mediatheques-terre-atlantique.fr [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@landevant.bzh »}]

@ministère de la culture