INCROYABLE TALENT FÊTE DE LA MJC – MJC DE RIEUMES ET SAVES
Rieumes, 6 juin 2025 07:00, Rieumes.

Haute-Garonne

MJC DE RIEUMES ET SAVES
410 Rue du Pigeonnier
Rieumes
Haute-Garonne

Début : 2025-06-06

fin : 2025-06-06

2025-06-06

2025-06-13

2025-06-20

2025-07-05

Dans le cadre de la fête de la MJC, les jeunes de l’Action Jeunes de Rieumes ont eu l’initiative de créer un projet autour des talents chant, danse, musique, sport, humour, magie… tout est possible !

Nous organisons des auditions pour permettre à chacun de monter sur scène et partager ce qu’il aime faire, dans une ambiance bienveillante et festive.

Les auditions auront lieu à La Source MJC de Rieumes,

le vendredi 6 juin ou le vendredi 13 juin (au choix).

Une répétition générale est prévue le 20 juin.

Pour participer, il suffit d’envoyer un SMS avec

– le prénom et nom du jeune

– le talent qu’il souhaite présenter

– la durée estimée de la prestation

→ Si votre jeune ne peut pas venir aux auditions, il pourra aussi envoyer une vidéo.

Ce projet est ouvert à tous les jeunes à partir de la 6e, qu’ils soient inscrits ou non à l’Action Jeunes.

️ Fin des inscriptions mercredi 4 juin .

Contact:
+33 5 61 91 96 26
jeunesse@mjcrieumesetsaves.com

Rieumes 31370 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 91 96 26 jeunesse@mjcrieumesetsaves.com

English :

As part of the MJC?s festival, the young people of Action Jeunes de Rieumes took the initiative of creating a project based on talent: singing, dancing, music, sport, humour, magic? anything is possible!

German :

Im Rahmen des Festes des MJC haben die Jugendlichen der Action Jeunes von Rieumes die Initiative ergriffen, ein Projekt rund um Talente zu kreieren: Gesang, Tanz, Musik, Sport, Humor, Zauberei? alles ist möglich!

Italiano :

Nell’ambito del festival MJC, i giovani dell’Action Jeunes de Rieumes (Azione Giovani di Rieumes) hanno preso l’iniziativa di creare un progetto basato sul talento: canto, danza, musica, sport, commedia, magia? Tutto è possibile!

Espanol :

En el marco del festival del MJC, los jóvenes de la Action Jeunes de Rieumes (Acción Jóvenes de Rieumes) tomaron la iniciativa de crear un proyecto basado en el talento: canto, baile, música, deporte, comedia, magia… ¡todo es posible!

