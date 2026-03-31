INCYBER Forum 2026, Lille Grand Palais, Lille

INCYBER Forum 2026 31 mars – 2 avril Lille Grand Palais Nord

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-31T09:00:00+02:00 – 2026-03-31T18:00:00+02:00

Fin : 2026-04-02T09:00:00+02:00 – 2026-04-02T18:00:00+02:00

Les technologies disruptives ont été, et seront encore, à l’origine du reformatage de notre société. Mais, depuis peu, s’ajoutent les bouleversements des chaînes de valeur mondiales qui accentuent les rapports de force.

Ils mettent en lumière l’importance stratégique de certaines dépendances souvent sous-estimées, au sein de systèmes toujours plus complexes, distribués et parfois opaques quant aux intentions de ceux qui les conçoivent ou les exploitent.

Ces dynamiques, qui concernent autant les États que les entreprises, appellent à une prise de conscience collective : mieux piloter nos ressources critiques, sécuriser nos activités et construire une autonomie stratégique résiliente et durable.

Lille Grand Palais 1 Bd des Cités Unies, 59777 Lille Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://europe.forum-incyber.com »}]

Et si la cybersécurité, condition d’un numérique maîtrisé, devenait le catalyseur d’une transformation profonde de nos sociétés ? INCYBER Forum

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