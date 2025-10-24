Inde Kerala, Sur la Route du Pays de Dieu Loft Cinémas Châtellerault

Inde Kerala, Sur la Route du Pays de Dieu

Loft Cinémas 5 allée du Châtelet Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06

fin : 2026-02-06

Date(s) :

2026-02-06

Bienvenue dans l’auto-proclamé “Pays de Dieu”. Terre d’histoire, de commerce, de nature et de culture, sanctuaire des traditions vivantes de l’Inde, le Kerala, ce petit état situé au sud de l’Inde est un endroit à part. Au rythme des paysages qui défilent, des fameux “backwaters”, aux temples de Kochi, en passant par les collines de thé de Munnar… Ce voyage à la rencontre des hommes et des femmes qui peuplent cette terre bénie, entend nous révéler le sens de ce surnom riche de promesses. .

Loft Cinémas 5 allée du Châtelet Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

English : Inde Kerala, Sur la Route du Pays de Dieu

German : Inde Kerala, Sur la Route du Pays de Dieu

Italiano :

Espanol : Inde Kerala, Sur la Route du Pays de Dieu

L’événement Inde Kerala, Sur la Route du Pays de Dieu Châtellerault a été mis à jour le 2025-11-03 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne