Independence Day à Carchet City

Préparez vos chapeaux de cowboys et vos bottes de western ! Carchet City vous donne rendez-vous les samedi 5 et dimanche 6 juillet 2025 pour un week-end festif et immersif à l’occasion de la fête de l’Independence Day. Ce village western reconstitué vous propose une véritable escapade dans le temps, ambiance Far West garantie !

Au programme :

Samedi 5 juillet

– 10h Ouverture, visite libre et jeux westerns

– 11h30 Grande parade suivie d’un apéritif musical avec Blue Ridge Boy, puis repas assis (sur réservation)

– 15h Représentation western, démonstrations et initiations à la danse country, PowWow et danses amérindiennes avec la troupe Tribu 3 Miroirs, ateliers Far West (lasso, maniement d’armes, etc.)

– 18h Show western & apéritif musical (DJ Ericos)

– 21h30 Dîner-concert avec Karoline & the Free Folks, suivi d’une soirée dansante dans le saloon (DJ Ericos)

Dimanche 6 juillet

– 10h Ouverture, visite et jeux westerns

– 11h30 Parade & apéritif musical avec DJ Ericos, puis repas assis (sur réservation)

– 15h Représentation western et danse country

Défilé pour élire la plus belle robe époque 1880

Danse amérindienne (Tribu 3 Miroirs) & ateliers farwest

– 18h Fermeture

Infos pratiques :

Pas de snacking le soir (uniquement le midi)

Repas sur réservation conseillée

Parking gratuit (CB acceptées)

Conditions et réservations sur le site officiel de Carchet City

Une expérience unique à vivre en famille ou entre amis, dans une ambiance chaleureuse et dépaysante digne des meilleurs westerns !

Carchet City AIGNAN

Aignan 32290 Gers Occitanie +33 6 35 32 18 73 animation@carchet.city

English :

Independence Day in Carchet City

Get your cowboy hats and western boots ready! Join us at Carchet City on Saturday July 5 and Sunday July 6, 2025, for a festive and immersive Independence Day weekend. This reconstructed Western village will take you back in time, with a Far West atmosphere guaranteed!

On the program

Saturday, July 5

– 10 a.m.: Opening, open house and western games

– 11:30am: Grand parade followed by a musical aperitif with Blue Ridge Boy, then a sit-down meal (reservation required)

– 3pm: Western show, demonstrations and introductions to country dancing, PowWow and Native American dancing with the Tribu 3 Miroirs troupe, Far West workshops (lasso, weapons handling, etc.)

– 6pm: Western show & musical aperitif (DJ Ericos)

– 9:30pm: Dinner concert with Karoline & the Free Folks, followed by dancing in the saloon (DJ Ericos)

Sunday, July 6th

– 10am: Opening, tour and western games

– 11:30am: Parade & musical aperitif with DJ Ericos, followed by a sit-down meal (reservation required)

– 3pm: Western show and country dance

Parade to elect the most beautiful 1880s dress

Native American dance (Tribu 3 Miroirs) & farwest workshops

– 6pm: Closing

Practical info :

No snacks in the evening (lunch only)

Reservations recommended for meals

Free parking (credit cards accepted)

Conditions and reservations on the official Carchet City website

A unique experience to enjoy with family or friends, in a warm and relaxing atmosphere worthy of the best westerns!

German :

Independence Day in Carchet City

Halten Sie Ihre Cowboyhüte und Westernstiefel bereit! Carchet City lädt Sie am Samstag, den 5. und Sonntag, den 6. Juli 2025 zu einem festlichen und immersiven Wochenende anlässlich des Independence Day ein. Dieses nachgebaute Westerndorf bietet Ihnen einen Ausflug in die Vergangenheit, Wildwest-Atmosphäre garantiert!

Auf dem Programm stehen:

Samstag, 5. Juli

– 10:00 Uhr: Eröffnung, freier Besuch und Westernspiele

– 11.30 Uhr: Große Parade, gefolgt von einem musikalischen Aperitif mit Blue Ridge Boy, anschließend Essen im Sitzen (Reservierung erforderlich)

– 15 Uhr: Westernshow, Vorführungen und Einführungen in Country Dance, PowWow und indianische Tänze mit der Truppe Tribu 3 Miroirs, Wildwest-Workshops (Lassowerfen, Umgang mit Waffen usw.)

– 18 Uhr: Westernshow & musikalischer Aperitif (DJ Ericos)

– 21.30 Uhr: Dinnerkonzert mit Karoline & the Free Folks, anschließend Tanz im Saloon (DJ Ericos)

Sonntag, 6. Juli

– 10 Uhr: Eröffnung, Besichtigung und Westernspiele

– 11.30 Uhr: Parade & musikalischer Aperitif mit DJ Ericos, anschließend Essen im Sitzen (Reservierung erforderlich)

– 15 Uhr: Westernvorführung und Country-Tanz

Parade zur Wahl des schönsten Kleides aus der Zeit um 1880

Indianertanz (Tribu 3 Miroirs) & Farwest-Workshops

– 18 Uhr: Schließung

Praktische Infos :

Keine Snacks am Abend (nur mittags)

Mahlzeiten auf Reservierung empfohlen

Kostenlose Parkplätze (CB akzeptiert)

Bedingungen und Reservierungen auf der offiziellen Website von Carchet City

Eine einzigartige Erfahrung, die Sie mit der Familie oder mit Freunden machen können, in einer herzlichen und entfremdenden Atmosphäre, die den besten Western würdig ist!

Italiano :

Giorno dell’Indipendenza a Carchet City

Preparate i cappelli da cowboy e gli stivali western! Carchet City vi aspetta sabato 5 e domenica 6 luglio 2025 per un weekend di festa e immersione in occasione del Giorno dell’Indipendenza. Questo villaggio western ricostruito vi porterà in un vero e proprio viaggio nel tempo, con un’atmosfera da Far West garantita!

Il programma

Sabato 5 luglio

– 10.00: Apertura, visita libera e giochi western

– ore 11.30: Grande parata seguita da un aperitivo musicale con Blue Ridge Boy, seguito da un pasto seduti (su prenotazione)

– ore 15.00: spettacolo western, dimostrazioni e introduzione alle danze country, PowWow e amerindie con la troupe Tribu 3 Miroirs, workshop sul Far West (lazo, maneggio delle armi, ecc.)

– ore 18.00: spettacolo western e aperitivo musicale (DJ Ericos)

– ore 21.30: cena concerto con Karoline & the Free Folks, seguita da danze nel salone (DJ Ericos)

Domenica 6 luglio

– 10.00: Apertura, visita e giochi western

– 11.30: Sfilata e aperitivo musicale con DJ Ericos, seguito da un pasto seduto (prenotazione obbligatoria)

– ore 15.00: Spettacolo western e balli country

Sfilata per votare il vestito più bello del 1880

Danza dei nativi americani (Tribu 3 Miroirs) e laboratori farwest

– 18.00: Chiusura

Informazioni pratiche :

Niente spuntini la sera (solo pranzo)

Si consiglia la prenotazione per i pasti

Parcheggio gratuito (si accettano carte di credito)

Condizioni e prenotazioni sul sito ufficiale di Carchet City

Un’esperienza unica da vivere in famiglia o con gli amici, in un’atmosfera calda e rilassante degna dei migliori western!

Espanol :

Día de la Independencia en la ciudad de Carchet

¡Prepara tus sombreros de cowboy y tus botas del oeste! Carchet City le espera el sábado 5 y el domingo 6 de julio de 2025 para un fin de semana festivo y envolvente con motivo del Día de la Independencia. Este pueblo del Oeste reconstruido le llevará a un auténtico viaje en el tiempo, ¡con un ambiente del Lejano Oeste garantizado!

Programa

Sábado 5 de julio

– 10.00 h: inauguración, visita libre y juegos del Oeste

– 11.30 h: Gran desfile seguido de un aperitivo musical con Blue Ridge Boy, seguido de una comida sentados (reserva obligatoria)

– 15.00 h: Espectáculo western, demostraciones e iniciación a la danza country, PowWow y danzas amerindias con la compañía Tribu 3 Miroirs, talleres Far West (lazo, manejo de armas, etc.)

– 18.00 h: Espectáculo del Oeste y aperitivo musical (DJ Ericos)

– 21.30 h: Cena-concierto con Karoline & the Free Folks, seguida de baile en el salón (DJ Ericos)

Domingo 6 de julio

– 10.00 h: Inauguración, visita y juegos del Oeste

– 11.30 h: Desfile y aperitivo musical con DJ Ericos, seguido de una cena (previa reserva)

– 15.00 h: Espectáculo del Oeste y baile country

Desfile para votar el vestido más bonito de 1880

Danza nativa americana (Tribu 3 Miroirs) y talleres farwest

– 18.00 h: Clausura

Información práctica :

No hay aperitivos por la noche (sólo almuerzo)

Se recomienda reservar para comer

Aparcamiento gratuito (se aceptan tarjetas de crédito)

Condiciones y reservas en la web oficial de Carchet City

Una experiencia única para disfrutar en familia o con amigos, ¡en un ambiente cálido y relajante digno de los mejores westerns!

