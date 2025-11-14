Index CINÉMA FRANÇOIS-TRUFFAUT Chilly-Mazarin
CINÉMA FRANÇOIS-TRUFFAUT 2 Rue de l’École Chilly-Mazarin Essonne
Tarif : 16 – 16 – EUR
Début : 2025-11-14 20:30:00
fin : 2025-11-14 22:00:00
Date(s) :
2025-11-14
Dans le cadre du Festival Calypso, la compagnie Pyramid nous présente Index. Un spectacle burlesque mêlant danse hip hop, mime et détournement d’objets.
English :
As part of the Calypso Festival, Pyramid presents Index. A burlesque show combining hip hop dance, mime and the misuse of objects.
German :
Im Rahmen des Calypso-Festivals präsentiert uns die Kompanie Pyramid Index. Eine burleske Show, die Hip-Hop-Tanz, Pantomime und die Entwendung von Objekten miteinander verbindet.
Italiano :
Nell’ambito del Calypso Festival, la compagnia Pyramid presenta Index. Uno spettacolo di burlesque che unisce danza hip hop, mimo e uso improprio di oggetti.
Espanol :
En el marco del Festival Calypso, la compañía Pyramid presenta Index. Un espectáculo burlesco que combina la danza hip hop, la mímica y el mal uso de los objetos.
