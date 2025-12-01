Index Centre Culturel Yves Furet La Souterraine
Index Centre Culturel Yves Furet La Souterraine vendredi 12 décembre 2025.
Index
Centre Culturel Yves Furet 1 Avenue de la Liberté La Souterraine Creuse
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-12
fin : 2025-12-12
Date(s) :
2025-12-12
Spectacle de danse , par la Cie Pyramid
Un spectacle dans un salon où trône une grande bibliothèque, et où 4 protagonistes vont se rencontrer, se confronter et s’interroger avec malice sur la place du livre dans leur quotidien.
Ici, la danse est comme un poème, comme une histoire dont chaque mouvement est une lettre. L’addition de ces lettres forment un mot. La combinaison de tous ces mots formant une partition chorégraphique.
Spectacle tout public (à partir de 6 ans). Durée 1h .
Centre Culturel Yves Furet 1 Avenue de la Liberté La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 89 23 07 tourisme-la-souterraine@cco23.fr
L'événement Index La Souterraine a été mis à jour le 2025-09-15