Index Centre Culturel Yves Furet La Souterraine vendredi 12 décembre 2025.

Centre Culturel Yves Furet 1 Avenue de la Liberté La Souterraine Creuse

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Début : 2025-12-12

fin : 2025-12-12

2025-12-12

Spectacle de danse , par la Cie Pyramid

Un spectacle dans un salon où trône une grande bibliothèque, et où 4 protagonistes vont se rencontrer, se confronter et s’interroger avec malice sur la place du livre dans leur quotidien.

Ici, la danse est comme un poème, comme une histoire dont chaque mouvement est une lettre. L’addition de ces lettres forment un mot. La combinaison de tous ces mots formant une partition chorégraphique.

Spectacle tout public (à partir de 6 ans). Durée 1h .

Centre Culturel Yves Furet 1 Avenue de la Liberté La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 89 23 07 tourisme-la-souterraine@cco23.fr

