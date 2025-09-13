INDIAN FEST À LA GUINGUETTE DU ROY Béziers
INDIAN FEST À LA GUINGUETTE DU ROY
Lieu-dit Vaisseries Béziers Hérault
Tarif : – –
Début : 2025-09-13
fin : 2025-09-13
2025-09-13
Au cœur du parc centenaire du Château Vaisseries, plongez dans une ambiance « Indian Fest » avec les DJs Shazam, Maxx Baty et Amex.
Participez à la méga tombola pour tenter de remporter des cadeaux exceptionnels!
Entrée libre réservation conseillée. .
Lieu-dit Vaisseries Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 6 69 61 98 96
English :
In the heart of the century-old Château Vaisseries park, immerse yourself in an « Indian Fest » atmosphere with DJs Shazam, Maxx Baty and Amex.
German :
Im Herzen des jahrhundertealten Parks des Château Vaisseries können Sie mit den DJs Shazam, Maxx Baty und Amex in eine « Indian Fest »-Atmosphäre eintauchen.
Italiano :
Nel cuore del parco secolare di Château Vaisseries, immergetevi nell’atmosfera dell’Indian Fest con i DJ Shazam, Maxx Baty e Amex.
Espanol :
En el corazón de los terrenos centenarios del Château Vaisseries, sumérjase en un ambiente Indian Fest con los DJ Shazam, Maxx Baty y Amex.
