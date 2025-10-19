Indian Game – Paris Basketball vs Dijon à l’Adidas Arena Adidas Arena Paris

Le Paris Basket reçoit, dimanche 19 octobre, l’équipe bourguignonne de Dijon, dans le cadre de la quatrième journée de Betclic ÉLITE. La date n’est pas anodine. En effet, le match se joue la veille de la fête de Diwali, une célébration indienne très populaire, durant laquelle on célèbre la victoire de la lumière sur les ténèbres en allumant des bougies et des lanternes.

Programme

De nombreuses animations célébrant la culture indienne seront organisées en marge de l’événement, notamment :

Des initiations au cricket, le sport national indien

Des performances de danse traditionnelle dans les coursives et sur le parvis

Des ateliers de henné

Un photocall dans un tuk-tuk, véhicule emblématique du pays.

Durant le match, les spectateurs pourront également assister à une performance mêlant hip-hop et danse indienne. Dans les tribunes, des bâtons lumineux ainsi que des colliers de fleurs seront distribués.

Adidas Arena 56, boulevard Ney 75018 Paris