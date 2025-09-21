Indian Summer Rave Chaumière (La) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-21 12:00 – 21:00

Gratuit : non Prix libre Prix libre Tous les bénéfices de la journée seront reversés à Etmadouche pour financer son matériel et ses actions. Tout public

Musique et Solidarité Au programmet : Dj sets – DRUM’N’BASS · REGGAE · TRANCE- PANGO (Reggae & Drum’n’Bass) – Crew RABABOOM- 6TEM (Jungle & Breakbeat) – Crew RABABOOM- NEXAR (Drum’n’Bass) – Association ARMOLIAM- E GALLOP (Trance) – Collectif COSMIC COMPANY- KHALI (Psytrance Cosmique) – Collectif TRANCE PROJECTION Pourquoi cet événement ?Etmadouche, est une initiative nantaise, qui a transformé un camping-car en douche mobile pour offrir aux personnes en grande précarité un moment d’hygiène, un temps de répit, un espace d’écoute et de dignité.Sans subventions, l’association vit uniquement grâce à la solidarité des donateurs et l’énergie de ses bénévoles.

Chaumière (La) Nantes 44200

https://www.facebook.com/events/la-chaumi%C3%A8re-59-bd-gustave-roch-44200-nantes/indian-summer-rave-open-air-la-chaumi%C3%A8re-x-etmadouche-x-la-fabrique-solidaire/1931045994417723/