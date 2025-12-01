Indie Caen 2025 Écuries lorge, pôle culturel Caen

Indie Caen 2025 Écuries lorge, pôle culturel Caen samedi 20 décembre 2025.

Indie Caen 2025

Écuries lorge, pôle culturel 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen Calvados

À l’occasion du millénaire de Caen, le Collectif Toujours met à l’honneur la scène musicale indépendante avec la compilation Indie Caen 2025.

Indie Caen 2025 à l’occasion du millénaire de la ville de Caen, le Label Toujours, porté par le Collectif Toujours, présente une compilation musicale inédite dédiée à la scène indépendante caennaise. Ce projet rend hommage à la compilation Rock à Caen 1985 tout en mettant en lumière la créativité actuelle des artistes et groupes locaux.

Rendez-vous aux Écuries Lorge, pôle culturel, pour une grande soirée-événement où les morceaux sélectionnés seront interprétés en live par les artistes et édités en vinyle.

Plus d’infos collectif-toujours.com .

Écuries lorge, pôle culturel 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen 14000 Calvados Normandie collectiftoujours@gmail.com

English : Indie Caen 2025

To mark Caen?s millennium, the Collectif Toujours is celebrating the independent music scene with the Indie Caen 2025 compilation.

German : Indie Caen 2025

Anlässlich der Tausendjahrfeier von Caen ehrt das Collectif Toujours die unabhängige Musikszene mit der Kompilation Indie Caen 2025.

Italiano :

In occasione del millennio di Caen, il Collectif Toujours celebra la scena musicale indipendente con la compilation Indie Caen 2025.

Espanol :

Con motivo del milenio de Caen, Collectif Toujours celebra la escena musical independiente con la recopilación Indie Caen 2025.

