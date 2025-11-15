Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Indie Day #6 La Vapeur Dijon

Indie Day #6 La Vapeur Dijon samedi 15 novembre 2025.

Indie Day #6

La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad Dijon Côte-d’Or

Tarif : 5.5 – 5.5 – 18 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15 17:00:00
fin : 2025-11-15

Date(s) :
2025-11-15

  .

La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté  

English : Indie Day #6

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Indie Day #6 Dijon a été mis à jour le 2025-11-06 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)