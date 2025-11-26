Indignez-vous mais pas trop – par CITO Théâtre du Sphinx Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-29 21:00 – 22:30

Gratuit : non 14 € 14 € Billetterie : theatredusphinx.com Tout public

Comédie Une jeune fille est blessée lors d’une manifestation contre la réforme des retraites, Un CRS s’interroge sur son rôle violent dans la société. Nous sommes à 60 jours des élections présidentielles de 2027. Elle décide de s’engager. Il hésite à changer de métier. Tout autour d’eux chacun pense la politique en fonction de ses propres intérêts. « Indignez-vous mais pas trop », par ses outrances, porte le regard sur la capacité d’absorption du ventre mou de notre société à annihiler toute volonté de changement. La politique est en question tout autour de nous : réseaux sociaux, médias traditionnels, dans la rue, les cafés, en famille. Partout la question politique s’intensifie à l’approche des présidentielles et puis retombe juste après pour la majorité d’entre nous. « Indignez mais pas trop » c’est l’image en couleur vive de cette séquence. C’est se cracher dessus pour une opinion politique et puis partager un repas. Par le CITO (Cours d’improvisation théâtrale de l’Ouest)Auteur et metteur en scène : Joe Fuego Durée : 1h30 Représentations du 29 janvier au 1er février 2026

Théâtre du Sphinx Centre-ville Nantes 44000

06 84 49 86 92 http://www.theatredusphinx.com contact@theatredusphinx.com