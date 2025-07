Indiguette 3000 | Soirée à l’Indigo Cognac

16 Avenue Paul Firino Martell Cognac Charente

Tarif : – –

Début : Jeudi 2025-07-17 18:00:00

fin : 2025-07-17 22:30:00

2025-07-17

Indiguette 3000 la summer residence de Remy Savage et Sarah Moudoulaud

Au programme BAZALT DJ Set Italo Disco House

16 Avenue Paul Firino Martell Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine fanny.indigo.awe@gmail.com

English :

Indiguette 3000: the summer residence of Remy Savage and Sarah Moudoulaud

Program: BAZALT DJ Set Italo Disco House

German :

Indiguette 3000: Die Sommerresidenz von Remy Savage und Sarah Moudoulaud

Auf dem Programm: BAZALT DJ Set Italo Disco House

Italiano :

Indiguette 3000: la residenza estiva di Remy Savage e Sarah Moudoulaud

In programma: BAZALT DJ Set Italo Disco House

Espanol :

Indiguette 3000: la residencia de verano de Remy Savage y Sarah Moudoulaud

En el programa: BAZALT DJ Set Italo Disco House

