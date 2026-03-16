Indiscrétions, de George Cukor Cinéma du TNB Rennes Lundi 16 mars, 20h30 Ille-et-Vilaine

tarifs habituels du TNB

En partenariat avec l’Institut Franco-américain, découvrez sur grand écran l’un des chefs-d’oeuvre de George Cukor, Indiscrétions. Une séance présentée par Yola Le Caïnec.

INDISCRÉTIONS, de GEORGE CUKOR

Avec Katharine Hepburn, Cary Grant et James Stewart

1h55, États-Unis, 1940

La riche héritière Tracy Lord est sur le point de se marier pour la deuxième fois. Sa notoriété lui vaut les assauts indiscrets de la presse à scandale. Son ex-mari Dexter, que la séparation a laissé amer, est contacté par le directeur d’un journal. C’est ainsi qu’à la veille des noces, Dexter débarque dans la villa de Tracy accompagné d’un photographe et d’une journaliste venus réaliser un reportage sur ses noces. Derrière le glamour et les réceptions se joue une vengeance orchestrée par Dexter, en réalité toujours épris.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-16T20:30:00.000+01:00

Fin : 2026-03-16T22:30:00.000+01:00

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https://indiv.themisweb.fr/0146/fChoixSeanceWidget.aspx?idstructure=0146&EventId=4139

Cinéma du TNB 1 rue saint Hélier 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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