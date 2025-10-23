INDOCHINE – GAYANT EXPO Douai

INDOCHINE Début : 2025-12-17 à 20:00. Tarif : – euros.

KMS LIVE EN ACCORD AVEC PLAY TWO LIVE PRESENTE : INDOCHINEAchat limité à 6 billets par acheteur« L’Arena Tour » d’Indochine annonce 20 nouvelles dates dès octobre 2025.La plus importante et la plus attendue tournée de 2025, après 69 dates toutes SOLD OUT et plus de 670 000 billets vendus et pour faire face à la demande encore plus forte, INDOCHINE ajoute 20 nouvelles dates dans 10 villes de France dès octobre 2025.

GAYANT EXPO ROUTE DE TOURNAI 59500 Douai 59