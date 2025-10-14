INDOCHINE – LDLC ARENA Decines Charpieu

INDOCHINE Début : 2025-10-14 à 20:00. Tarif : – euros.

KMS LIVE EN ACCORD AVEC PLAY TWO LIVE PRESENTE : INDOCHINE« L’Arena Tour » d’Indochine annonce 20 nouvelles dates dès octobre 2025.La plus importante et la plus attendue tournée de 2025, après 69 dates toutes SOLD OUT et plus de 670 000 billets vendus et pour faire face à la demande encore plus forte, INDOCHINE ajoute 20 nouvelles dates dans 10 villes de France dès octobre 2025.Commandes limitées à 6 billets par acheteur.Infos & Accès :Préparez votre venue et retrouvez toutes les informations de l’évènement, parkings et accès sur le site de la salle.Billetterie PSH :Tarif unique de 55 € par personne – dans la limite de 1 accompagnant par PSHLa billetterie PSH/PMR s’adresse aux titulaires d’une carte d’invalidité dont le taux d’incapacité est supérieur ou égal à 80%. Les inscriptions se font via un formulaire disponible sur le site de la salle.

LDLC ARENA 5 AVENUE SIMONE-VEIL 69150 Decines Charpieu 69