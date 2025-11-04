INDUS’ LAND L’auberge landaise à Mont-de-Marsan Mont-de-Marsan

INDUS’ LAND Mardi 4 novembre, 09h00 L’auberge landaise à Mont-de-Marsan Landes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-04T09:00:00 – 2025-11-04T16:30:00

Fin : 2025-11-04T09:00:00 – 2025-11-04T16:30:00

Démarrage à 9h

Présentation de la journée, les partenaires, les objectifs

Présentation par France Travail des mesures d’accompagnement auprès des Entreprises et des Demandeurs d’emplois

Présentation des entreprises et des ateliers

A partir de 10h, démarrage des ateliers de mise en situation animés par France Travail (identification des softskills et compétences techniques en amont de l’Industrie Tour du 6 novembre)

Les entreprises présentes : Scierie LESBATS, AQUALANDE, Les Fermiers Landais, Gourdon, Laffite Fois gras

Clôture : 16h30

L’auberge landaise à Mont-de-Marsan Rue de l’Aubergé Landaise, Mont-de-Marsan Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine

Venez découvrir les métiers de l’industrie : animations autour des métiers stratégiques par des entreprises landaises, ateliers d’identification des soft skills par France Travail Industrie Landes