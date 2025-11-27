INDUS’Café Annecy Pôle Formation Annecy-le-Vieux

INDUS’Café Annecy Jeudi 27 novembre, 08h30 Pôle Formation Haute-Savoie

Présentation de l’industrie métallurgique en Haute-Savoie et ses enjeux de recrutement

Actions de promotion des métiers de l’industrie développées par l’UIMM Haute-Savoie

Comment intégrer des personnes n’ayant pas de compétences industrielles ? Témoignage d’une entreprise

Visite des plateaux techniques du Pôle Formation Haute-Savoie

Découverte de ses formations industrielles en apprentissage et formation continue – Témoignages d’apprenants.

Pôle Formation 7 Rue du Pré Faucon, 74940 Annecy Annecy-le-Vieux 74940 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Autour d’un café, discutons ensemble de l’industrie du territoire et ses opportunités d’emploi pour mieux comprendre les besoins des entreprises. Emploi Insertion

Pauline Daviet