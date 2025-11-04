INDUS’Land Mont-de-Marsan – Agence MONT DE MARSAN Mont-de-Marsan

INDUS’Land Mardi 4 novembre, 07h45 Mont-de-Marsan – Agence MONT DE MARSAN Landes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-04T07:45:00+01:00 – 2025-11-04T15:30:00+01:00

Fin : 2025-11-04T07:45:00+01:00 – 2025-11-04T15:30:00+01:00

Participez à une animation ludique et coopérative dédiée à la découverte des métiers de l’industrie ! Cet événement est ouvert à tous et vise à vous faire découvrir les nombreuses opportunités professionnelles que ce secteur offre. Vous aurez l’occasion de rencontrer des entreprises leaders de l’industrie, d’échanger avec des professionnels et d’accéder à des offres d’emploi exclusives. Venez découvrir les stands des entreprises, participer à des animations interactives et enrichir votre réseau !

Mont-de-Marsan – Agence MONT DE MARSAN 40000 Mont-de-Marsan Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine

