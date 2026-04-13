Industrial Digital Innovation Evening, thecamp, Aix-en-Provence

Industrial Digital Innovation Evening Lundi 13 avril, 18h30 thecamp Bouches-du-Rhône

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-13T18:30:00+02:00 – 2026-04-13T21:00:00+02:00

Fin : 2026-04-13T18:30:00+02:00 – 2026-04-13T21:00:00+02:00

Nous vous convions à un événement exceptionnel dédié à l’industrie du futur, le 13 avril 2026 sur le site inspirant de thecamp à Aix-en-Provence. Cet événement placera les technologies numériques au cœur des débats, pour accélérer la transformation de l’industrie européenne.

Au programme :

• Débriefing de Global Industrie 2026 : Retour sur les temps forts et les enseignements clés de cette édition et impulsion pour Global Industrie 2027

• Focus sur le plan national « Osez l’IA » : Présentation des enjeux et des opportunités du plan national « Osez l’IA » qui vise à accélérer la diffusion de l’intelligence artificielle (IA) dans toutes les entreprises françaises, et en particulier dans les PME et les ETI avec l’intervention de la DREETS PACA

• Mise en lumière de projets phares :

o La plateforme européenne d’orchestration industrielle, un levier pour la compétitivité et la souveraineté industrielle

o La certification Numérique France Garanti, gage de confiance et d’excellence pour les solutions numériques made in France

Avec la participation de nombreux partenaires de l’écosystème industrielle français et numérique

Pourquoi participer ?

• Échanger avec les acteurs clés de l’industrie et de l’innovation

• Découvrir les dernières avancées en matière d’IA et d’industrie 4.0

• Contribuer à façonner l’avenir de l’industrie en Europe

Informations pratiques :

• Date : Lundi 13 avril 2026

• Lieu : thecamp, Aix-en-Provence – Un cadre unique, alliant nature et architecture futuriste, propice à la réflexion et à l’inspiration.

• Public : Dirigeants, experts, décideurs publics et privés, acteurs de la transformation numérique.

Contact et partenariat : contact@cbs-group.fr

Rejoignez-nous pour une soirée riche en échanges et en perspectives, au cœur de l’écosystème industriel numérique et technologique français.

Un évènement organisé par CBS Group et Industrie Performance 4.0 en partenariat avec : Direction Générale des Entreprises, DREETS PACA, Global Industrie, BPI France, La French Fab, France DataCenter, Gimelec, Numeum, Twin+, Institut Mines Telecom, Alliance 5G Industrielle, Hub France IA, Afnum, Collège Francais de Métrologie, France Digital Industrie, Origine France Garantie, Systematic, Industrie Performance 4.0, Le Business est dans le Pré, Aktantis, IMALIZE, Effective Yellow, Inersio, Stid, Omara System, Financiere APC, DAG Technologies, Coppernic, thecamp, Club OPEN, GEOEB, Mikado

thecamp 550 rue denis papin Aix-en-Provence 13100 La Duranne Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/industrial-digital-innovation-evening »}] [{« link »: « https://www.global-industrie.com/ »}]

Soirée Innovation Numérique Industrielle Industrie Industrie40

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