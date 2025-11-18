Industrie aéronautique – Visite de LAUAK France à Saint-Germé (32) ZA Armagnac Adour, 32400 Saint-Germé Saint-Germé

Industrie aéronautique – Visite de LAUAK France à Saint-Germé (32) ZA Armagnac Adour, 32400 Saint-Germé Saint-Germé mardi 18 novembre 2025.

Industrie aéronautique – Visite de LAUAK France à Saint-Germé (32) Mardi 18 novembre, 14h00 ZA Armagnac Adour, 32400 Saint-Germé Gers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-18T14:00:00+01:00 – 2025-11-18T16:00:00+01:00

Fin : 2025-11-18T14:00:00+01:00 – 2025-11-18T16:00:00+01:00

️ Du 17 au 23 Novembre, les entreprises industrielles ouvrent leurs portes au public à l’occasion de la Semaine de l’Industrie !

À cette occasion, le Groupe LAUAK vous invite à une immersion au cœur de ses sites pour y découvrir son activité, ses métiers et son savoir-faire.

Au programme : présentation du Groupe, visite des sites de production, découverte des offres d’emploi et des offres de formation.

sur le site d’Hasparren (64) :

2245 route de Minhotz, 64240 HASPARREN

> Mardi 18 Novembre de 9h30 à 11h30

sur le site de Saint-Germé (32) :

ZA Armagnac Adour, 32400 SAINT-GERMÉ

> Mardi 18 Novembre de 14h à 16h

→ Pour vous inscrire, merci de compléter ce formulaire : https://www.groupe-lauak.com/semaine-de-lindustrie/

A très vite !

ZA Armagnac Adour, 32400 Saint-Germé ZA Armagnac Adour, 32400 Saint-Germé Saint-Germé 32400 Gers Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.groupe-lauak.com/semaine-de-lindustrie/ »}] [{« link »: « https://www.groupe-lauak.com/semaine-de-lindustrie/ »}]

Basé au Pays Basque, le Groupe LAUAK fabrique des pièces et sous-ensembles pour les grands noms de l’aéronautique. Fort de 50 ans d’expertise, LAUAK est un partenaire clé de l’industrie aéronautique.