Industrie aéronautique – Visite de LAUAK France et son centre de Formation LAUAK ESKOLA à Hasparren 2245 route de Minhotz Hasparren
Industrie aéronautique – Visite de LAUAK France et son centre de Formation LAUAK ESKOLA à Hasparren 2245 route de Minhotz Hasparren mardi 18 novembre 2025.
Industrie aéronautique – Visite de LAUAK France et son centre de Formation LAUAK ESKOLA à Hasparren Mardi 18 novembre, 09h30 2245 route de Minhotz Pyrénées-Atlantiques
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-18T09:30:00+01:00 – 2025-11-18T11:30:00+01:00
Fin : 2025-11-18T09:30:00+01:00 – 2025-11-18T11:30:00+01:00
️ Du 17 au 23 Novembre, les entreprises industrielles ouvrent leurs portes au public à l’occasion de la Semaine de l’Industrie !
À cette occasion, le Groupe LAUAK vous invite à une immersion au cœur de ses sites pour y découvrir son activité, ses métiers et son savoir-faire.
Au programme : présentation du Groupe, visite des sites de production, découverte des offres d’emploi et des offres de formation.
sur le site d’Hasparren (64) :
2245 route de Minhotz, 64240 HASPARREN
> Mardi 18 Novembre de 9h30 à 11h30
sur le site de Saint-Germé (32) :
ZA Armagnac Adour, 32400 SAINT-GERMÉ
> Mardi 18 Novembre de 14h à 16h
→ Pour vous inscrire, merci de compléter ce formulaire : https://www.groupe-lauak.com/semaine-de-lindustrie/
A très vite !
2245 route de Minhotz 2245 route de Minhotz Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques nouvelle aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.groupe-lauak.com/semaine-de-lindustrie/ »}] [{« link »: « https://www.groupe-lauak.com/semaine-de-lindustrie/ »}]
Basé au Pays Basque, le Groupe LAUAK fabrique des pièces et sous-ensembles pour les grands noms de l’aéronautique. Fort de 50 ans d’expertise, LAUAK est un partenaire clé de l’industrie aéronautique.