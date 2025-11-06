Industrie : découvrez vos potentiels pour travailler dans ce secteur Agence BOURGES PROSPECTIVE Bourges

Industrie : découvrez vos potentiels pour travailler dans ce secteur Jeudi 6 novembre, 08h00 Agence BOURGES PROSPECTIVE Cher

Les ateliers détection de potentiel permettent aux demandeurs d’emploi d’explorer le potentiel de leurs habilités et de découvrir des secteurs d’activités porteurs. Mise en oeuvre avec un groupe de maximum 3 demandeurs d’emploi et animés par des experts » développeurs de la détection de potentiel » ces ateliers utilisent des méthodes ludiques. Objectif de la détection de potentiel : – ouvrir le champ des possibles – valider et mettre en valeur son potentiel – orienter vers un nouveau secteur – e

Agence BOURGES PROSPECTIVE 18000 Bourges Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire

Détection de potentiel La semaine de l'industrie