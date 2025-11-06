INDUSTRIE – ESCAPE GAME TELEPORTATION-découverte des métiers et formations par l’UIMM (Union des Industries et Métiers de la Métallurgie) Agence SAINT-JEAN Saint-Jean

INDUSTRIE – ESCAPE GAME TELEPORTATION-découverte des métiers et formations par l’UIMM (Union des Industries et Métiers de la Métallurgie) Agence SAINT-JEAN Saint-Jean jeudi 6 novembre 2025.

L’UIMM (Union des Industries et des Métiers de la Métallurgie) sera présente à l’Agence de Saint-Jean le jeudi 6 Novembre de 09H30 à 11h30. Ouvert à tout public intéressé par le secteur de l’industrie. Venez participer à un ESCAPE GAME TELEPORTATION et découvrir les métiers et formations liées à l’industrie.

Escape Game « Téléportation » Un jeu immersif autour de l’industrie ! Les participants doivent réparer une machine en réalisant différentes manipulations liées à des métiers industriels clés

Agence SAINT-JEAN 31240 Saint-Jean Saint-Jean 31240 Haute-Garonne Occitania

