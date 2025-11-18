« Industrie et Emploi : Une Demi-Journée pour Découvrir MTB et Booster Votre Carrière ! » Trept – Agence BOURGOIN JALLIEU Trept

« Industrie et Emploi : Une Demi-Journée pour Découvrir MTB et Booster Votre Carrière ! » Trept – Agence BOURGOIN JALLIEU Trept mardi 18 novembre 2025.

« Industrie et Emploi : Une Demi-Journée pour Découvrir MTB et Booster Votre Carrière ! » Mardi 18 novembre, 07h30 Trept – Agence BOURGOIN JALLIEU Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-18T07:30:00 – 2025-11-18T11:30:00

Fin : 2025-11-18T07:30:00 – 2025-11-18T11:30:00

Participez à une demi-journée exclusive dédiée à la découverte des métiers de l’industrie et plus particulièrement de l’entreprise MTB. Cet événement est ouvert à tous et offre une opportunité unique de visiter le site de production et de rencontrer directement les recruteurs. Vous aurez l’occasion de participer à un job dating à l’issue de la visite du site, où vous pourrez échanger avec les professionnels, découvrir les opportunités de carrière et peut-être même repartir avec la mise en place

Trept – Agence BOURGOIN JALLIEU 38460 Trept Trept 38460 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/520396 »}]

Participez à une demi-journée exclusive dédiée à la découverte des métiers de l’industrie et plus particulièrement de l’entreprise MTB. La semaine de l’industrie Découverte secteur / métier