Industrie et ESS : une alliance performante pour développer les savoir-faire de notre territoire ISTP Saint-Étienne

Industrie et ESS : une alliance performante pour développer les savoir-faire de notre territoire Mardi 25 novembre, 17h30 ISTP Loire

Début : 2025-11-25T17:30:00 – 2025-11-25T21:00:00

Fin : 2025-11-25T17:30:00 – 2025-11-25T21:00:00

Pour clôturer le Mois de l’Économie Sociale et Solidaire,

Saint-Étienne Métropole vous invite à sa soirée annuelle placée sous le thème : « Industrie et ESS : une alliance performante pour développer les savoir-faire de notre territoire »

AU PROGRAMME

• Une rencontre inspirante mêlant regards croisés de financeurs, d’industriels (ESS et hors ESS) et de partenaires locaux.

• Un temps fort pour réfléchir ensemble aux synergies possibles entre industrie et ESS, et mettre en lumière les initiatives qui façonnent l’avenir de notre territoire.

ISTP 51 Cours Fauriel, 42000 Saint Etienne Saint-Étienne 42100 Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Saint-Etienne Métropole