INDUSTRIE : Organisez votre parcours emploi autour d’un café Agence LANNEMEZAN Lannemezan

INDUSTRIE : Organisez votre parcours emploi autour d'un café Mardi 4 novembre, 08h00 Agence LANNEMEZAN Hautes Pyrenees

A l’occasion du mois de l’industrie, la communauté de commune du Plateau de Lannemezan, France travail, le réseau pour l’emploi et ses partenaires de l’industrie organisent un café industrie . Rencontrez des entreprises industrielles du Plateau afin de découvrir leur activités et les emplois exercés ou proposer vos compétences. Cette rencontre autour d’un café a aussi pour but de vous présenter rapidement et clairement toutes les solutions qui peuvent faciliter votre accès à ce secteur; détecter

Agence LANNEMEZAN 65300 Lannemezan Lannemezan 65300 Hautes Pyrenees Occitania

