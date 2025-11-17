Industrie XP Cité de la jeunesse et des métiers Bressuire

Début : 2025-11-17T09:00:00 – 2025-11-17T17:30:00

Fin : 2025-11-17T09:00:00 – 2025-11-17T17:30:00

L’ERIP porté par la Maison de l’Emploi organise en partenariat avec France Travail, la région, CAP-Emploi, l’UIMM, POLYVIA et l’OPCO2i deux évènements pendant la semaine des métiers de l’industrie 2025. Deux dates à retenir : 17 et 18 novembre 2025. Les animations auront lieu sur 3 sites : le hall d’accueil de la cité de la jeunesse et des métiers, le hall d’accueil de France Travail et la place St-Jacques à Bressuire. Plusieurs animations ludiques et interactives pour découvrir les métiers de la plasturgie, de l’agroalimentaire, de la confection, de la menuiserie et de la métallurgie. Les animations s’adressent au public collégien, lycéen, jeunes et adultes demandeurs d’emploi. Sur inscription.

Cité de la jeunesse et des métiers place de la gare, 79300 bressuire Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « jjanneteau@mdebressuirais.fr »}]

Présentation ludique et interactive des métiers de l’industrie plasturgie métallurgie