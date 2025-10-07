Industrielle Attitude Aftral ZA La Gaufrie Laval

Industrielle Attitude Aftral

ZA La Gaufrie Route de Saint-Nazaire Laval Mayenne

Début : 2025-10-07 14:00:00

fin : 2025-10-21 15:00:00

2025-10-07 2025-10-09 2025-10-14 2025-10-21

Dans le cadre d’Industrielle Attitude, découvrez l’entreprise Aftral, centre de formation en transport et logistique

AFTRAL c’est 130 centres de formation en France, 8300 apprentis et 220 000 personnes formées chaque année en transport, logistique et sécurité.

Venez rencontrer les équipes de Laval pour découvrir les offres de formation disponibles.

CONSIGNES PARTICULIERES Prévoir un gilet jaune

• Visite grand public les 14 et 21 octobre à 14h

• Visite réservées aux demandeurs d’emploi, personnes en formation, collégiens et lycéens les 7 et 9 octobre à 14h

• Réservation obligatoire, en ligne sur laval-tourisme.com ou à l’accueil de Laval Tourisme (du lundi au samedi de 9h30 à 13h et de 14h à 18h, fermé mardi matin)

TARIFS

• 1 visite 6 €/PERS.

• 4 visites différentes et + 5 €/VISITE/PERS.

• Demandeurs d’emploi et personnes en formation 3 €/PERS.

• Collégiens et lycéens GRATUIT

Les visites sont interdites aux moins de 15 ans, sauf semaine 1 et mention contraire.

RECOMMANDATIONS

• Présentez vous à l’heure des visites, vous y êtes attendus.

• Respecter les consignes de sécurité et sanitaires données. En cas de non

respect, l’accès à la visite vous sera refusé.

• Ne fumez pas lors des visites.

• Demandez l’autorisation pour filmer ou prendre des photographies.

• Chaussures plates et fermées recommandées pour toutes les visites. .

ZA La Gaufrie Route de Saint-Nazaire Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 49 45 26 billetterie@laval-tourisme.com

English :

As part of Industrielle Attitude, discover Aftral, a transport and logistics training center

German :

Entdecken Sie im Rahmen von Industrielle Attitude das Unternehmen Aftral, ein Ausbildungszentrum für Transport und Logistik

Italiano :

Nell’ambito di Industrielle Attitude, scoprite di più su Aftral, un centro di formazione per il trasporto e la logistica

Espanol :

En el marco de Industrielle Attitude, descubra Aftral, centro de formación en transporte y logística

