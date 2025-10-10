Industrielle Attitude AIM AIMM ZA des Morandières Changé

Industrielle Attitude AIM AIMM

ZA des Morandières Rue Jean-Baptiste Lamarck Changé Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-10 14:00:00

fin : 2025-10-10 15:30:00

Date(s) :

2025-10-10 2025-10-24

Dans le cadre d’Industrielle Attitude, découvrez l’entreprise AIMM, transformeur/assembleur en métallurgie

Entreprise historique du Groupe AIM (11 entreprises, 1400 salariés), AIMM est un acteur incontournable de la transformation et de la découpe de métaux depuis 30 ans. 100% mayennaise, elle embauche actuellement 220 salariés.

CONSIGNES PARTICULIERES Porter un pantalon long et des chaussures fermées plates (sans talon)

• Visite grand public le 24 octobre à 14h

• Visite réservées aux demandeurs d’emploi et personnes en formation le 10 octobre à 14h

• Réservation obligatoire, en ligne sur laval-tourisme.com ou à l’accueil de Laval Tourisme (du lundi au samedi de 9h30 à 13h et de 14h à 18h, fermé mardi matin)

TARIFS

• 1 visite 6 €/PERS.

• 4 visites différentes et + 5 €/VISITE/PERS.

• Demandeurs d’emploi et personnes en formation 3 €/PERS.

• Collégiens et lycéens GRATUIT

Les visites sont interdites aux moins de 15 ans, sauf semaine 1 et mention contraire.

RECOMMANDATIONS

• Présentez vous à l’heure des visites, vous y êtes attendus.

• Respecter les consignes de sécurité et sanitaires données. En cas de non

respect, l’accès à la visite vous sera refusé.

• Ne fumez pas lors des visites.

• Demandez l’autorisation pour filmer ou prendre des photographies.

• Chaussures plates et fermées recommandées pour toutes les visites. .

ZA des Morandières Rue Jean-Baptiste Lamarck Changé 53810 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 49 45 26 billetterie@laval-tourisme.com

English :

As part of the Industrielle Attitude program, discover AIMM, a metallurgy transformer/assembler

German :

Entdecken Sie im Rahmen von Industrielle Attitude das Unternehmen AIMM, Transformator/Metallmonteur

Italiano :

Nell’ambito di Industrielle Attitude, scoprite di più su AIMM, un’azienda che produce e assembla metalli

Espanol :

En el marco de Industrielle Attitude, descubra AIMM, fabricante y ensamblador de metales

