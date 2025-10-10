Industrielle Attitude AIM STSM ZA de Glatigné Le Genest-Saint-Isle

Industrielle Attitude AIM STSM ZA de Glatigné Le Genest-Saint-Isle vendredi 10 octobre 2025.

ZA de Glatigné Lieu-dit Glatigné Le Genest-Saint-Isle Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-10 10:30:00

fin : 2025-10-10 12:00:00

Date(s) :

2025-10-10 2025-10-24

Dans le cadre d’Industrielle Attitude, découvrez l’entreprise STSM, transformeur/assembleur en métallurgie

STSM, transforme les métaux plats et le tube pour créer des ensembles mécano soudés simples ou complexes en moyennes et grandes séries.

CONSIGNES PARTICULIERES Chaussures de sécurité recommandées

• Visite grand public le 24 octobre à 10h30

• Visite réservées aux demandeurs d’emploi, personnes en formation, collégiens et lycéens le 10 octobre à 10h30

• Réservation obligatoire, en ligne sur laval-tourisme.com ou à l’accueil de Laval Tourisme (du lundi au samedi de 9h30 à 13h et de 14h à 18h, fermé mardi matin)

TARIFS

• 1 visite 6 €/PERS.

• 4 visites différentes et + 5 €/VISITE/PERS.

• Demandeurs d’emploi et personnes en formation 3 €/PERS.

• Collégiens et lycéens GRATUIT

Les visites sont interdites aux moins de 15 ans, sauf semaine 1 et mention contraire.

RECOMMANDATIONS

• Présentez vous à l’heure des visites, vous y êtes attendus.

• Respecter les consignes de sécurité et sanitaires données. En cas de non

respect, l’accès à la visite vous sera refusé.

• Ne fumez pas lors des visites.

• Demandez l’autorisation pour filmer ou prendre des photographies.

• Chaussures plates et fermées recommandées pour toutes les visites. .

ZA de Glatigné Lieu-dit Glatigné Le Genest-Saint-Isle 53940 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 49 45 26 billetterie@laval-tourisme.com

English :

As part of the Industrielle Attitude program, discover STSM, a metallurgy transformer/assembler

German :

Entdecken Sie im Rahmen von Industrielle Attitude das Unternehmen STSM, Transformator/Metallmonteur

Italiano :

Nell’ambito del programma Industrielle Attitude, scoprite di più su STSM, un’azienda che produce e assembla metalli

Espanol :

En el marco del programa « Actitud industrial », descubra la empresa STSM, fabricante y ensamblador de metales

