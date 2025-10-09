Industrielle Attitude Alternatri 53 Saint-Berthevin
Industrielle Attitude Alternatri 53 Saint-Berthevin jeudi 9 octobre 2025.
Industrielle Attitude Alternatri 53
20 Rue des Giraumeries Saint-Berthevin Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-09 09:00:00
fin : 2025-10-09 11:00:00
Date(s) :
2025-10-09 2025-10-15
Dans le cadre d’Industrielle Attitude, découvrez l’entreprise Alternatri 53, valorisation des déchets par l’économie sociale et solidaire
La valorisation des déchets par l’économie sociale et solidaire
AlternaTri 53
– Collecte, trie et valorise les papiers, cartons et tous déchets de bureau avec une exigence de qualité.
– Traite les archives et assure la destruction sécurisée de tous les documents qui lui sont confiés.
– Apporte aux entreprises toutes les garanties liées à leur responsabilité concernant les déchets produits par leur activité.
AlternaTri 53 est un atelier d’insertion par l’activité économique.
CONSIGNES PARTICULIERES Respect des consignes de sécurité lors de la visite
• Visite grand public le 15 octobre à 9h
• Visite réservées aux demandeurs d’emploi, personnes en formation, collégiens et lycéens le 9 octobre à 9h
• Réservation obligatoire, en ligne sur laval-tourisme.com ou à l’accueil de Laval Tourisme (du lundi au samedi de 9h30 à 13h et de 14h à 18h, fermé mardi matin)
TARIFS
• 1 visite 6 €/PERS.
• 4 visites différentes et + 5 €/VISITE/PERS.
• Demandeurs d’emploi et personnes en formation 3 €/PERS.
• Collégiens et lycéens GRATUIT
Les visites sont interdites aux moins de 15 ans, sauf semaine 1 et mention contraire.
RECOMMANDATIONS
• Présentez vous à l’heure des visites, vous y êtes attendus.
• Respecter les consignes de sécurité et sanitaires données. En cas de non respect, l’accès à la visite vous sera refusé.
• Ne fumez pas lors des visites.
• Demandez l’autorisation pour filmer ou prendre des photographies.
• Chaussures plates et fermées recommandées pour toutes les visites. .
20 Rue des Giraumeries Saint-Berthevin 53940 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 49 45 26 billetterie@laval-tourisme.com
English :
As part of the Industrielle Attitude program, discover Alternatri 53, a company that recycles waste through the social economy
German :
Entdecken Sie im Rahmen von Industrielle Attitude das Unternehmen Alternatri 53, Abfallverwertung durch Sozial- und Solidarwirtschaft
Italiano :
Nell’ambito di Industrielle Attitude, scoprite di più su Alternatri 53, un’azienda che ricicla i rifiuti attraverso l’economia sociale
Espanol :
En el marco de Industrielle Attitude, descubra Alternatri 53, una empresa que recicla residuos a través de la economía social
L’événement Industrielle Attitude Alternatri 53 Saint-Berthevin a été mis à jour le 2025-09-05 par LAVAL TOURISME