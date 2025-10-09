Industrielle Attitude Alternatri 53 Saint-Berthevin

20 Rue des Giraumeries Saint-Berthevin Mayenne

Début : 2025-10-09 09:00:00

fin : 2025-10-09 11:00:00

2025-10-09 2025-10-15

Dans le cadre d’Industrielle Attitude, découvrez l’entreprise Alternatri 53, valorisation des déchets par l’économie sociale et solidaire

La valorisation des déchets par l’économie sociale et solidaire

AlternaTri 53

– Collecte, trie et valorise les papiers, cartons et tous déchets de bureau avec une exigence de qualité.

– Traite les archives et assure la destruction sécurisée de tous les documents qui lui sont confiés.

– Apporte aux entreprises toutes les garanties liées à leur responsabilité concernant les déchets produits par leur activité.

AlternaTri 53 est un atelier d’insertion par l’activité économique.

CONSIGNES PARTICULIERES Respect des consignes de sécurité lors de la visite

• Visite grand public le 15 octobre à 9h

• Visite réservées aux demandeurs d’emploi, personnes en formation, collégiens et lycéens le 9 octobre à 9h

• Réservation obligatoire, en ligne sur laval-tourisme.com ou à l’accueil de Laval Tourisme (du lundi au samedi de 9h30 à 13h et de 14h à 18h, fermé mardi matin)

TARIFS

• 1 visite 6 €/PERS.

• 4 visites différentes et + 5 €/VISITE/PERS.

• Demandeurs d’emploi et personnes en formation 3 €/PERS.

• Collégiens et lycéens GRATUIT

Les visites sont interdites aux moins de 15 ans, sauf semaine 1 et mention contraire.

RECOMMANDATIONS

• Présentez vous à l’heure des visites, vous y êtes attendus.

• Respecter les consignes de sécurité et sanitaires données. En cas de non respect, l’accès à la visite vous sera refusé.

• Ne fumez pas lors des visites.

• Demandez l’autorisation pour filmer ou prendre des photographies.

• Chaussures plates et fermées recommandées pour toutes les visites. .

20 Rue des Giraumeries Saint-Berthevin 53940 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 49 45 26 billetterie@laval-tourisme.com

English :

As part of the Industrielle Attitude program, discover Alternatri 53, a company that recycles waste through the social economy

German :

Entdecken Sie im Rahmen von Industrielle Attitude das Unternehmen Alternatri 53, Abfallverwertung durch Sozial- und Solidarwirtschaft

Italiano :

Nell’ambito di Industrielle Attitude, scoprite di più su Alternatri 53, un’azienda che ricicla i rifiuti attraverso l’economia sociale

Espanol :

En el marco de Industrielle Attitude, descubra Alternatri 53, una empresa que recicla residuos a través de la economía social

