Industrielle Attitude Archives départementales de la Mayenne Laval

Informations pratiques

Laval

Industrielle Attitude Archives départementales de la Mayenne

6 Place des Archives Laval Mayenne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-15 14:30:00

fin : 2026-10-26 16:00:00

Date(s) :

2026-10-15 2026-10-21 2026-10-26

Dans le cadre d’Industrielle Attitude, visitez les Archives départementales de la Mayenne

Découvrez les coulisses des Archives départementales, qui conservent près de 23 kilomètres de documents sur l’histoire de la Mayenne, dont les plus anciens datent du XIe siècle.

Une vingtaine d’agents œuvrent au quotidien pour collecter, classer, conserver, numériser, communiquer et valoriser ces archives, afin de les faire découvrir au plus grand nombre et de les transmettre aux générations futures.

!! INFOS PRATIQUES !!

• Du vendredi 2 au vendredi 9 octobre 2026, les visites sont réservées aux demandeurs d’emploi, personnes en formation et lycéens

• Du lundi 12 au vendredi 30 octobre visites grand public

Tarifs

> 1 visite 6€/pers. /

> 4 visites différentes et + 5€/visite/pers.

> Demandeurs d’emploi et personnes en formation 3€/pers.

> Lycéens gratuit

> Visites interdites au moins de 15 ans

Réservation obligatoire ! En ligne ou à l’accueil de Laval Tourisme.

Pas de billetterie sur place les jours de visites

Recommandations

Présentez-vous à l’heure des visites, vous y êtes attendus

Respectez les consignes de sécurité et sanitaires données. En cas de non respect, l’accès à la visite vous sera refusé

Ne fumez pas lors des visites

Demandez l’autorisation pour filmer ou prendre des photographies

Chaussures plates et fermées pour toutes les visites .

6 Place des Archives Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 49 46 46 info@laval-tourisme.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the Industrielle Attitude initiative, visit the Mayenne Departmental Archives

L’événement Industrielle Attitude Archives départementales de la Mayenne Laval a été mis à jour le 2026-09-01 par LAVAL TOURISME