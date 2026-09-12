Industrielle Attitude Archives municipales et communautaires Laval
mercredi 14 octobre 2026 · Laval
Informations pratiques
Laval
Industrielle Attitude Archives municipales et communautaires
1 Rue Prosper Brou Laval Mayenne
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-14 10:30:00
fin : 2026-10-16 11:45:00
Date(s) :
2026-10-14 2026-10-16
Dans le cadre d’Industrielle Attitude, visitez les Archives municipales et communautaires
Créé en 1995, le service des Archives de Laval et Laval Agglomération préserve et valorise la mémoire de la ville et de l’intercommunalité. Ses 4 agents collectent, classent, conservent et communiquent les archives publiques et privées transmises par particuliers et associations.
!! INFOS PRATIQUES !!
• Du vendredi 2 au vendredi 9 octobre 2026, les visites sont réservées aux demandeurs d’emploi, personnes en formation et lycéens
• Du lundi 12 au vendredi 30 octobre visites grand public
Tarifs
> 1 visite 6€/pers. /
> 4 visites différentes et + 5€/visite/pers.
> Demandeurs d’emploi et personnes en formation 3€/pers.
> Lycéens gratuit
> Visites interdites au moins de 15 ans
Réservation obligatoire ! En ligne ou à l’accueil de Laval Tourisme.
Pas de billetterie sur place les jours de visites
Recommandations
Présentez-vous à l’heure des visites, vous y êtes attendus
Respectez les consignes de sécurité et sanitaires données. En cas de non respect, l’accès à la visite vous sera refusé
Ne fumez pas lors des visites
Demandez l’autorisation pour filmer ou prendre des photographies
Chaussures plates et fermées pour toutes les visites .
1 Rue Prosper Brou Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 49 46 46 info@laval-tourisme.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
As part of the Industrielle Attitude event, visit the Municipal and Community Archives
L’événement Industrielle Attitude Archives municipales et communautaires Laval a été mis à jour le 2026-09-01 par LAVAL TOURISME
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