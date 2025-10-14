Industrielle Attitude Association Bois Debout Laval

Industrielle Attitude Association Bois Debout Laval mardi 14 octobre 2025.

Industrielle Attitude Association Bois Debout

Impasse de Londres Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-14 10:30:00

fin : 2025-10-14 12:00:00

Date(s) :

2025-10-14 2025-10-20

Dans le cadre d’Industrielle Attitude, découvrez l’association Bois Debout, qui oeuvre pour l’insertion par l’activité économique

Le projet de l’Association porte sur l’Insertion par l’Activité Economique, qui regroupe différents types de structures, relevant de l’économie sociale et solidaire. Conventionnées par l’Etat, elles cherchent à concilier performance économique et projet social en proposant des contrats à des personnes éloignées de l’emploi.

– Fabrication de palettes

– Fabrication de composteurs pour les collectivités, les entreprises et les particuliers

– Montage et démontage de chalets pour différentes prestations évènementielles

– Fabrication d’objets en bois de palettes recyclées

• Visite grand public le 14 octobre à 10h30 et le 20octobre à 15h30

• Réservation obligatoire, en ligne sur laval-tourisme.com ou à l’accueil de Laval Tourisme (du lundi au samedi de 9h30 à 13h et de 14h à 18h, fermé mardi matin)

TARIFS

• 1 visite 6 €/PERS.

• 4 visites différentes et + 5 €/VISITE/PERS.

• Demandeurs d’emploi et personnes en formation 3 €/PERS.

• Collégiens et lycéens GRATUIT

Les visites sont interdites aux moins de 15 ans, sauf semaine 1 et mention contraire.

RECOMMANDATIONS

• Présentez vous à l’heure des visites, vous y êtes attendus.

• Respecter les consignes de sécurité et sanitaires données. En cas de non respect, l’accès à la visite vous sera refusé.

• Ne fumez pas lors des visites.

• Demandez l’autorisation pour filmer ou prendre des photographies.

• Chaussures plates et fermées recommandées pour toutes les visites. .

Impasse de Londres Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 49 45 26 billetterie@laval-tourisme.com

English :

As part of Industrielle Attitude, discover the Bois Debout association, which works to promote integration through economic activity

German :

Entdecken Sie im Rahmen von Industrielle Attitude den Verein Bois Debout, der sich für die Eingliederung durch wirtschaftliche Aktivität einsetzt

Italiano :

Nell’ambito di Industrielle Attitude, scoprite di più sull’associazione Bois Debout, che lavora per promuovere l’integrazione attraverso l’attività economica

Espanol :

En el marco de Industrielle Attitude, descubra la asociación Bois Debout, que trabaja por la integración a través de la actividad económica

L’événement Industrielle Attitude Association Bois Debout Laval a été mis à jour le 2025-09-05 par LAVAL TOURISME