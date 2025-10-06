Industrielle Attitude BAM Montflours

Dans le cadre d’Industrielle Attitude, découvrez l’entreprise BAM, Brasserie Associative de Montflours

La Brasserie Associative de Montflours (BAM) est née de l’envie de structurer une production commerciale en développant une filière biologique locale et en proposant un espace d’éducation populaire où chacun peut brasser sa propre bière.

Les bières BAM sont brassées avec une méthode française en multi-paliers réalisée manuellement avec une simple sonde de température sans système de régulation. Depuis 2008, l’association B.A.M. a pour objectif d’expérimenter, d’apprendre et de transmettre le brassage.

• Visite réservée aux demandeurs d’emploi, aux personnes en formation et aux lycéens le 6 octobre à 14h et 15h30

• Réservation obligatoire, en ligne sur laval-tourisme.com ou à l’accueil de Laval Tourisme (du lundi au samedi de 9h30 à 13h et de 14h à 18h, fermé mardi matin)

TARIFS

• 1 visite 6 €/PERS.

• 4 visites différentes et + 5 €/VISITE/PERS.

• Demandeurs d’emploi et personnes en formation 3 €/PERS.

• Collégiens et lycéens GRATUIT

Les visites sont interdites aux moins de 15 ans, sauf semaine 1 et mention contraire.

RECOMMANDATIONS

• Présentez vous à l’heure des visites, vous y êtes attendus.

• Respecter les consignes de sécurité et sanitaires données. En cas de non respect, l’accès à la visite vous sera refusé.

• Ne fumez pas lors des visites.

• Demandez l’autorisation pour filmer ou prendre des photographies.

• Chaussures plates et fermées recommandées pour toutes les visites. .

L’Archipel, ZA du Mottay Montflours 53240 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 49 45 26 billetterie@laval-tourisme.com

As part of the Industrielle Attitude program, discover BAM, Brasserie Associative de Montflours

Lernen Sie im Rahmen von Industrielle Attitude das Unternehmen BAM, Brasserie Associative de Montflours, kennen

Nell'ambito di Industrielle Attitude, scoprite l'azienda BAM, Brasserie Associative de Montflours

En el marco de Industrielle Attitude, descubra la empresa BAM, Brasserie Associative de Montflours

