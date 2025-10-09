Industrielle Attitude Blanchisserie du Maine Laval

35 Boulevard Clément Ader Laval Mayenne

Début : 2025-10-09 09:00:00

fin : 2025-10-16 10:00:00

2025-10-09 2025-10-16

Dans le cadre d’Industrielle Attitude, découvrez l’entreprise La Blanchisserie du Maine, spécialiste de l’entretien et de la location de linge pour les professionnels

Spécialistes de l’entretien et de la location de linge pour les professionnels, nous avons pour mission d’accompagner et servir nos clients issus des secteurs de l’hôtellerie, la restauration, la santé, l’agroalimentaire ou encore l’industrie. Blanchisserie du Maine est installée à Laval, avec deux sites de production, mais dispose également de deux pôles logistiques à Noyal-sur-Vilaine (35) et au Mans (72) pour nous permettre de rayonner sur une dizaine de départements dans l’Ouest et d’être toujours plus réactifs auprès de nos 400 clients. Pour réussir ce challenge quotidien, ce sont plus de 100 collaborateurs qui sont mobilisés pour assurer une prestation de qualité et une livraison dans des délais impartis. Soucieux de notre impact et ancrage sur la société d’aujourd’hui et de demain, nous nous inscrivons dans une démarche durable permanente en intégrant les enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux dans notre vision à long-terme.

Transparence, persévérance, respect, passion et engagement sont les valeurs que nous défendons.

CONSIGNES PARTICULIERES Prévoir des chaussures de sécurités

• Visite grand public le 16 octobre à 9h et 10h30

• Visites réservées aux demandeurs d’emploi, personnes en formation et lycéens le 9 octobre à 9h et 10h30

• Réservation obligatoire, en ligne sur laval-tourisme.com ou à l’accueil de Laval Tourisme (du lundi au samedi de 9h30 à 13h et de 14h à 18h, fermé mardi matin)

TARIFS

• 1 visite 6 €/PERS.

• 4 visites différentes et + 5 €/VISITE/PERS.

• Demandeurs d’emploi et personnes en formation 3 €/PERS.

• Collégiens et lycéens GRATUIT

Les visites sont interdites aux moins de 15 ans, sauf semaine 1 et mention contraire.

RECOMMANDATIONS

• Présentez vous à l’heure des visites, vous y êtes attendus.

• Respecter les consignes de sécurité et sanitaires données. En cas de non respect, l’accès à la visite vous sera refusé.

• Ne fumez pas lors des visites.

• Demandez l’autorisation pour filmer ou prendre des photographies.

• Chaussures plates et fermées recommandées pour toutes les visites. .

35 Boulevard Clément Ader Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 49 45 26 billetterie@laval-tourisme.com

English :

As part of Industrielle Attitude, discover La Blanchisserie du Maine, a specialist in linen care and rental for professionals

German :

Entdecken Sie im Rahmen von Industrielle Attitude das Unternehmen La Blanchisserie du Maine, das sich auf die Pflege und den Verleih von Wäsche für Gewerbetreibende spezialisiert hat

Italiano :

Nell’ambito di Industrielle Attitude, scoprite di più su La Blanchisserie du Maine, specialista nella cura e nel noleggio di biancheria per professionisti

Espanol :

En el marco de Industrielle Attitude, descubra La Blanchisserie du Maine, especialista en el cuidado y alquiler de ropa blanca para profesionales

