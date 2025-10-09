Industrielle Attitude CEVA Santé Animale Zone Autoroutière Louverné

Industrielle Attitude CEVA Santé Animale Zone Autoroutière Louverné jeudi 9 octobre 2025.

Industrielle Attitude CEVA Santé Animale

Zone Autoroutière Boulevard de la Communication Louverné Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-09 14:00:00

fin : 2025-10-09 16:30:00

Date(s) :

2025-10-09 2025-10-21

Dans le cadre d’Industrielle Attitude, découvrez l’entreprise CEVA Santé Animale, groupe vétérinaire mondial

Créé en 1999, Ceva Santé Animale est la première entreprise française de santé animale spécialisée dans la

recherche, le développement, la production et la commercialisation de produits pharmaceutiques et de

vaccins pour les animaux de compagnie et d’élevage. Présente dans plus de 110 pays, cette entreprise

française affiche tous les ans une croissance à 2 chiffres pour atteindre un chiffre d’affaires de 1,5 milliards

d’euros en 2022. À ce jour, Ceva Santé Animale emploie plus de 6 700 personnes dans le monde dont 1 700

sur ces 6 sites français basés dans le sud-ouest et le grand ouest.

Le Ceva Laval Campus, basé à Louverné, rassemble l’ensemble des expertises humaines et industrielles

nécessaires à la conception et la production rapide d’une offre produit novatrice des métiers de la R&D à

ceux de la qualité, de la production et de la chaîne logistique, sans oublier les fonctions supports de

proximité. Il héberge actuellement plus de 230 collaborateurs.

Venez découvrir l’esprit campus. Au programme, visite du site de production de comprimés, du

laboratoire de contrôle qualité mais également du bâtiment tertiaire. Un espace de travail qui mise sur le

bien-être et la qualité de vie des équipes au service de la performance du site.

CONSIGNES PARTICULIERES Pièce d’identité obligatoire à présenter à l’arrivée, pas de bijoux, port de chaussures fermées, pantalons jusqu’aux chevilles (pas de jupe, short, pantacourt ou robe). Photos interdites. Visite interdite aux personnes allergiques à la pénicilline.

• Visite grand public le 21 octobre à 14h

• Visites réservées aux demandeurs d’emploi et aux personnes en formation le 9 octobre à 14h

• Réservation obligatoire, en ligne sur laval-tourisme.com ou à l’accueil de Laval Tourisme (du lundi au samedi de 9h30 à 13h et de 14h à 18h, fermé mardi matin)

TARIFS

• 1 visite 6 €/PERS.

• 4 visites différentes et + 5 €/VISITE/PERS.

• Demandeurs d’emploi et personnes en formation 3 €/PERS.

• Collégiens et lycéens GRATUIT

Les visites sont interdites aux moins de 15 ans, sauf semaine 1 et mention contraire.

RECOMMANDATIONS

• Présentez vous à l’heure des visites, vous y êtes attendus.

• Respecter les consignes de sécurité et sanitaires données. En cas de non respect, l’accès à la visite vous sera refusé.

• Ne fumez pas lors des visites.

• Demandez l’autorisation pour filmer ou prendre des photographies.

• Chaussures plates et fermées recommandées pour toutes les visites. .

Zone Autoroutière Boulevard de la Communication Louverné 53950 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 49 45 26 billetterie@laval-tourisme.com

English :

As part of Industrielle Attitude, discover CEVA Santé Animale, a global veterinary group

German :

Entdecken Sie im Rahmen von Industrielle Attitude das Unternehmen CEVA Santé Animale, einen weltweit tätigen Veterinärkonzern

Italiano :

Nell’ambito di Industrielle Attitude, scoprite di più su CEVA Santé Animale, un gruppo veterinario globale

Espanol :

En el marco de Industrielle Attitude, descubra CEVA Santé Animale, grupo veterinario mundial

L’événement Industrielle Attitude CEVA Santé Animale Louverné a été mis à jour le 2025-09-05 par LAVAL TOURISME