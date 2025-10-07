Industrielle Attitude Cofidur EMS Laval

Dans le cadre d’Industrielle Attitude, découvrez l’entreprise Cofidur EMS, l’électronique au coeur des innovations de demain

L’électronique ne se limite pas à une technologie elle est une véritable force motrice, au service des avancées qui transforment notre quotidien et dessinent le monde de demain.

Chez Cofidur EMS, nous sommes experts en techniques d’assemblage électronique, avec une présence affirmée dans des secteurs exigeants où fiabilité et performance sont essentielles médical, aéronautique, éclairage, défense, et bien d’autres encore.

Nous vous invitons à une visite immersive de notre site de production, une occasion unique de découvrir l’intégralité du processus de fabrication de la conception à l’assemblage, en passant par les tests, le tout porté par des technologies de pointe et des équipes passionnées.

Mais Cofidur EMS, c’est aussi tout un écosystème de métiers qui contribuent chaque jour à faire avancer nos projets achats, maintenance, comptabilité, ressources humaines, commerce… autant de domaines complémentaires qui jouent un rôle essentiel dans notre performance et notre capacité d’innovation.

Plongez dans un environnement technique dynamique, en perpétuelle évolution, et explorez un secteur d’avenir qui innove, recrute et construit le futur.

Que vous soyez simplement curieux, passionné par les nouvelles technologies, ou en réflexion sur votre avenir professionnel, cette visite est l’occasion idéale de découvrir un univers stimulant, porteur de sens et d’opportunités.

Cofidur EMS vous ouvre ses portes. Venez découvrir comment l’électronique devient moteur d’innovation.

CONSIGNES PARTICULIERES Ne pas porter de collants ni de chaussures hautes (type bottes)

• Visite réservées aux lycéens les 7 et 9 octobre à 10h

• Réservation obligatoire, en ligne sur laval-tourisme.com ou à l’accueil de Laval Tourisme (du lundi au samedi de 9h30 à 13h et de 14h à 18h, fermé mardi matin)

TARIFS

• 1 visite 6 €/PERS.

• 4 visites différentes et + 5 €/VISITE/PERS.

• Demandeurs d’emploi et personnes en formation 3 €/PERS.

• Collégiens et lycéens GRATUIT

Les visites sont interdites aux moins de 15 ans, sauf semaine 1 et mention contraire.

RECOMMANDATIONS

• Présentez vous à l’heure des visites, vous y êtes attendus.

• Respecter les consignes de sécurité et sanitaires données. En cas de non

respect, l’accès à la visite vous sera refusé.

• Ne fumez pas lors des visites.

• Demandez l’autorisation pour filmer ou prendre des photographies.

• Chaussures plates et fermées recommandées pour toutes les visites. .

79 Rue Saint-Mélaine Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 49 45 26 billetterie@laval-tourisme.com

