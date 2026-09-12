Industrielle Attitude Cofidur EMS Laval
mardi 6 octobre 2026 · Laval
Informations pratiques
Laval
Industrielle Attitude Cofidur EMS
79 Rue Saint-Mélaine Laval Mayenne
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-06 10:00:00
fin : 2026-10-08 12:00:00
Date(s) :
2026-10-06 2026-10-08
Dans le cadre d’Industrielle Attitude, visitez l’entreprise Cofidur EMS
Cofidur EMS L’électronique au cœur des innovations de demain
Cofidur EMS est expert en techniques d’assemblage électronique et intervient dans des secteurs exigeants tels que le médical, l’aéronautique, l’éclairage ou encore la défense.
À travers une visite immersive de son site de production, découvrez les différentes étapes de fabrication, de la conception à l’assemblage et aux tests, ainsi que les technologies de pointe utilisées par ses équipes.
La visite permet également de découvrir la diversité des métiers qui contribuent au quotidien à la performance et à l’innovation de l’entreprise.
Une occasion de plonger au cœur d’un secteur d’avenir, qui innove et recrute.
Consignes particulières Ne pas porter de chaussures à talons, ni de collants car port de talonnettes ESD pendant la visite (fournies par l’entreprise)
!! INFOS PRATIQUES !!
• Du vendredi 2 au vendredi 9 octobre 2026, les visites sont réservées aux demandeurs d’emploi, personnes en formation et lycéens
• Du lundi 12 au vendredi 30 octobre visites grand public
Tarifs
> 1 visite 6€/pers. /
> 4 visites différentes et + 5€/visite/pers.
> Demandeurs d’emploi et personnes en formation 3€/pers.
> Lycéens gratuit
> Visites interdites au moins de 15 ans
Réservation obligatoire ! En ligne ou à l’accueil de Laval Tourisme.
Pas de billetterie sur place les jours de visites
Recommandations
Présentez-vous à l’heure des visites, vous y êtes attendus
Respectez les consignes de sécurité et sanitaires données. En cas de non respect, l’accès à la visite vous sera refusé
Ne fumez pas lors des visites
Demandez l’autorisation pour filmer ou prendre des photographies
Chaussures plates et fermées pour toutes les visites .
79 Rue Saint-Mélaine Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 49 46 46 info@laval-tourisme.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
As part of the Industrielle Attitude initiative, visit the company Cofidur EMS
L’événement Industrielle Attitude Cofidur EMS Laval a été mis à jour le 2026-09-01 par LAVAL TOURISME
À voir aussi à Laval (Mayenne)
- Information et distribution de composteur Le Palindrome Laval 12 septembre 2026
- RETROCLASSIC53 Exposition véhicules anciens Route de Saint-Nazaire Laval 12 septembre 2026
- Retro Classic 53 Laval 12 septembre 2026
- Les Samedis de l’histoire Mobiliser et se mobiliser. Etude socio-historique de la grève ouvrière mayennaise de l’automne 1973 Archives Départementales de la Mayenne Laval 12 septembre 2026
- Déjeuner Croisière bucolique Laval 13 septembre 2026