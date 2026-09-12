Industrielle Attitude Cofidur EMS Laval

Informations pratiques

Laval

Industrielle Attitude Cofidur EMS

79 Rue Saint-Mélaine Laval Mayenne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-06 10:00:00

fin : 2026-10-08 12:00:00

Date(s) :

2026-10-06 2026-10-08

Dans le cadre d’Industrielle Attitude, visitez l’entreprise Cofidur EMS

Cofidur EMS L’électronique au cœur des innovations de demain

Cofidur EMS est expert en techniques d’assemblage électronique et intervient dans des secteurs exigeants tels que le médical, l’aéronautique, l’éclairage ou encore la défense.

À travers une visite immersive de son site de production, découvrez les différentes étapes de fabrication, de la conception à l’assemblage et aux tests, ainsi que les technologies de pointe utilisées par ses équipes.

La visite permet également de découvrir la diversité des métiers qui contribuent au quotidien à la performance et à l’innovation de l’entreprise.

Une occasion de plonger au cœur d’un secteur d’avenir, qui innove et recrute.

Consignes particulières Ne pas porter de chaussures à talons, ni de collants car port de talonnettes ESD pendant la visite (fournies par l’entreprise)

!! INFOS PRATIQUES !!

• Du vendredi 2 au vendredi 9 octobre 2026, les visites sont réservées aux demandeurs d’emploi, personnes en formation et lycéens

• Du lundi 12 au vendredi 30 octobre visites grand public

Tarifs

> 1 visite 6€/pers. /

> 4 visites différentes et + 5€/visite/pers.

> Demandeurs d’emploi et personnes en formation 3€/pers.

> Lycéens gratuit

> Visites interdites au moins de 15 ans

Réservation obligatoire ! En ligne ou à l’accueil de Laval Tourisme.

Pas de billetterie sur place les jours de visites

Recommandations

Présentez-vous à l’heure des visites, vous y êtes attendus

Respectez les consignes de sécurité et sanitaires données. En cas de non respect, l’accès à la visite vous sera refusé

Ne fumez pas lors des visites

Demandez l’autorisation pour filmer ou prendre des photographies

Chaussures plates et fermées pour toutes les visites .

79 Rue Saint-Mélaine Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 49 46 46 info@laval-tourisme.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the Industrielle Attitude initiative, visit the company Cofidur EMS

L’événement Industrielle Attitude Cofidur EMS Laval a été mis à jour le 2026-09-01 par LAVAL TOURISME