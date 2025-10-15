Industrielle Attitude Décathlon Changé

Industrielle Attitude Décathlon Changé mercredi 15 octobre 2025.

Industrielle Attitude Décathlon

Rue du Commandant Cousteau Changé Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-15 14:00:00

fin : 2025-10-15 15:00:00

Date(s) :

2025-10-15

Dans le cadre d’Industrielle Attitude, découvrez l’entreprise Décathlon, magasin d’articles de sport

Votre magasin de sport Laval vous accueille du lundi au samedi de 09h30 à 19h30. Situé à Changé, il propose une large gamme d’équipements sportifs pour les Lavallois·es et Changéen·nes. Avec ses sentiers, sa rivière et ses nombreuses infrastructures, la Mayenne est idéale pour les passionné·es de randonnée, mobilité, chasse et pêche. Retrouvez dans nos rayons des vêtements, chaussures et accessoires adaptés à vos disciplines favorites. Besoin de plus de choix ? Commandez en ligne et profitez de la livraison gratuite en magasin. Nos conseiller·es sont là pour vous guider et nos technicien·nes en atelier assurent réparations et entretien. Vous souhaitez vendre un équipement ? Profitez de notre service de reprise et donnez-lui une seconde vie.

• Visite grand public le 15 octobre à 14h

• Réservation obligatoire, en ligne sur laval-tourisme.com ou à l’accueil de Laval Tourisme (du lundi au samedi de 9h30 à 13h et de 14h à 18h, fermé mardi matin)

TARIFS

• 1 visite 6 €/PERS.

• 4 visites différentes et + 5 €/VISITE/PERS.

• Demandeurs d’emploi et personnes en formation 3 €/PERS.

• Collégiens et lycéens GRATUIT

Les visites sont interdites aux moins de 15 ans, sauf semaine 1 et mention contraire.

RECOMMANDATIONS

• Présentez vous à l’heure des visites, vous y êtes attendus.

• Respecter les consignes de sécurité et sanitaires données. En cas de non

respect, l’accès à la visite vous sera refusé.

• Ne fumez pas lors des visites.

• Demandez l’autorisation pour filmer ou prendre des photographies.

• Chaussures plates et fermées recommandées pour toutes les visites. .

Rue du Commandant Cousteau Changé 53810 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 49 45 26 billetterie@laval-tourisme.com

English :

As part of Industrielle Attitude, discover Décathlon, a sporting goods store

German :

Entdecken Sie im Rahmen von Industrielle Attitude das Unternehmen Décathlon, ein Sportartikelgeschäft

Italiano :

Nell’ambito di Industrielle Attitude, scoprite il negozio di articoli sportivi Décathlon

Espanol :

En el marco de Industrielle Attitude, descubra Décathlon, una tienda de artículos deportivos

L’événement Industrielle Attitude Décathlon Changé a été mis à jour le 2025-09-05 par LAVAL TOURISME