Industrielle Attitude Fouilleul Laval

50 Rue du Gué d’Orger Laval Mayenne

Début : 2025-10-13 10:30:00

fin : 2025-10-13 12:00:00

2025-10-13

Dans le cadre d’Industrielle Attitude, découvrez l’entreprise Fouilleul, spécialiste de la découpe et de la mise en forme des matériaux souples

Fouilleul est présent à Laval depuis plus de 220 ans, spécialiste de la découpe et de la mise en forme des matériaux souples. Elle produit des joints d’étanchéité en caoutchouc, ainsi que des pièces de renfort en cuir pour la maroquinerie.

• Visites grand public le 13 octobre à 10h30

• Réservation obligatoire, en ligne sur laval-tourisme.com ou à l’accueil de Laval Tourisme (du lundi au samedi de 9h30 à 13h et de 14h à 18h, fermé mardi matin)

TARIFS

• 1 visite 6 €/PERS.

• 4 visites différentes et + 5 €/VISITE/PERS.

• Demandeurs d’emploi et personnes en formation 3 €/PERS.

• Collégiens et lycéens GRATUIT

Les visites sont interdites aux moins de 15 ans, sauf semaine 1 et mention contraire.

RECOMMANDATIONS

• Présentez vous à l’heure des visites, vous y êtes attendus.

• Respecter les consignes de sécurité et sanitaires données. En cas de non

respect, l’accès à la visite vous sera refusé.

• Ne fumez pas lors des visites.

• Demandez l’autorisation pour filmer ou prendre des photographies.

• Chaussures plates et fermées recommandées pour toutes les visites. .

50 Rue du Gué d’Orger Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 49 45 26 billetterie@laval-tourisme.com

English :

As part of Industrielle Attitude, discover Fouilleul, a specialist in cutting and shaping flexible materials

German :

Entdecken Sie im Rahmen von Industrielle Attitude das Unternehmen Fouilleul, das sich auf das Schneiden und Formen von flexiblen Materialien spezialisiert hat

Italiano :

Nell’ambito di Industrielle Attitude, scoprite di più su Fouilleul, un’azienda specializzata nel taglio e nella sagomatura di materiali flessibili

Espanol :

En el marco de Industrielle Attitude, descubra Fouilleul, empresa especializada en el corte y la conformación de materiales flexibles

